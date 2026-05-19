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Kermesse Salle des fêtes Chiddes

Kermesse Salle des fêtes Chiddes samedi 13 juin 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : Le bourg

Ville : 58170 Chiddes

Département : Nièvre

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Chiddes

Kermesse

Salle des fêtes Le bourg Chiddes Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 16:00:00
fin : 2026-06-13 22:00:00

Date(s) :
2026-06-13

Kermesse organisée par le Club des Écoliers, RPI Chiddes, Larochemillay, Millay, Poil.
Ouvert à tous, entrée libre.
À partir de 16h à la salle des fêtes.
16h Goûter, 16h30 Kermesse (Maquillage, pêche à la ligne, structure gonflable, jeux, énigmes, tombola).
19h Concours de Mölkky et barbecue (payant) sur place ou à emporter. Infos au 06 70 15 38 48.   .

Salle des fêtes Le bourg Chiddes 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 15 38 48 

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English : Kermesse

L’événement Kermesse Chiddes a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Rives du Morvan

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