Kermesse Salle des fêtes Chiddes
Kermesse Salle des fêtes Chiddes samedi 13 juin 2026.
Chiddes
Kermesse
Salle des fêtes Le bourg Chiddes Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 16:00:00
fin : 2026-06-13 22:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Kermesse organisée par le Club des Écoliers, RPI Chiddes, Larochemillay, Millay, Poil.
Ouvert à tous, entrée libre.
À partir de 16h à la salle des fêtes.
16h Goûter, 16h30 Kermesse (Maquillage, pêche à la ligne, structure gonflable, jeux, énigmes, tombola).
19h Concours de Mölkky et barbecue (payant) sur place ou à emporter. Infos au 06 70 15 38 48. .
Salle des fêtes Le bourg Chiddes 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 15 38 48
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English : Kermesse
L’événement Kermesse Chiddes a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Rives du Morvan
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