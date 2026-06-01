Animation musicale Fête de la Musique à Nevers et aux alentours Rue François Mitterrand Nevers vendredi 19 juin 2026.

Nevers

Animation musicale Fête de la Musique à Nevers et aux alentours

Rue François Mitterrand Centre ville Nevers Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 18:00:00

fin : 2026-06-21 23:30:00

Date(s) :

2026-06-19

La Fête de la musique est une grande manifestation gratuite, ouverte à tous les musiciens, amateurs et professionnels.

Une belle occasion de se réunir entre amis et en famille pour s’amuser avant les vacances d’été !

Vendredi 19 juin

– Au Bateau Promenade le Latéral Halte nautique du Guétin Vendredi c’est Cuffy Rue Port à Cuffy à 19h concert avec Z’Ibériques (Pop Rock Français)

– Pouguestivales Parc Saint Léger avec J’aime Pougues Avenue Conti à Pougues-les-Eaux à 20h concert Amalgame (pop rock)

– A la salle Entre Fêtes à Garchizy à 20h30 concert Vincent Cournède

– A19h au Rendez-Vous de la Jeunesse à Parigny les Vaux,

Samedi 20 juin

– A 18h à l’Eglise de Chaluzy à Saint Eloi le groupe Capriole fait revivre avec élégance les danses de la Renaissance française et anglaise.

– L’ Association Kara’coul vous invite à fêter la musique à 19h à l’Espace des Saules à Coulanges les Nevers avec un karaoké géant

– Soirée sous le signe du Hip Hop à la Guinguette On Loire à Nevers à partir de 20h

– Au Bar le Conti à 20h Sunday Panic (post punk), Radar (post rock), Madmadoff (Dj)

Dimanche 21 juin

– O’spot au 25 Quai de Mantoue à Nevers avec DJ Katanax.

– Party mix Dancefloor avec Bikini aux platines à la Galerie Arko de Nevers de 13h30 à 17h

– Festi Musique organisé par l’Harmonie de Pougues à la salle du Parc Simone Veil à Pougues les Eaux de 14h à 19h

– En association avec Thierry Bernard, DS le Goûter à Pougues les Eaux vous propose un concert avec Nevernous Beatlesserie dès 18h30.

– A partir de 19h à côté de la salle Marcel Paul concert du groupe NASH à Varennes Vauzelles

– Place Chapal au Bar l’Olympique à Pougues les Eaux à partir de 19h. Pendant la soirée, DJ set Open Format by Dj R3M3D.

– La Brasserie de l’Avenue à Nevers vous donne rendez-vous avec le groupe Smeetiz en live de 18h30 à 21h30

– Chez les Copains d’abord à 19h 13 musiciens sur scène (des choristes, une section cuivres…) viendront renforcer le groupe TENNESSEE Tribute Johnny Hallyday

– Au Bar le Conti à 17h Bad Bad Bird (Power Pop), Sentence of Chaos (trash core), Slovenians (punk rock) .

Rue François Mitterrand Centre ville Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

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L’événement Animation musicale Fête de la Musique à Nevers et aux alentours Nevers a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Cap Grand Nevers