Animation musicale Fête de la Musique à Nevers et aux alentours Rue François Mitterrand Nevers
Animation musicale Fête de la Musique à Nevers et aux alentours Rue François Mitterrand Nevers vendredi 19 juin 2026.
Nevers
Animation musicale Fête de la Musique à Nevers et aux alentours
Rue François Mitterrand Centre ville Nevers Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 18:00:00
fin : 2026-06-21 23:30:00
Date(s) :
2026-06-19
La Fête de la musique est une grande manifestation gratuite, ouverte à tous les musiciens, amateurs et professionnels.
Une belle occasion de se réunir entre amis et en famille pour s’amuser avant les vacances d’été !
Vendredi 19 juin
– Au Bateau Promenade le Latéral Halte nautique du Guétin Vendredi c’est Cuffy Rue Port à Cuffy à 19h concert avec Z’Ibériques (Pop Rock Français)
– Pouguestivales Parc Saint Léger avec J’aime Pougues Avenue Conti à Pougues-les-Eaux à 20h concert Amalgame (pop rock)
– A la salle Entre Fêtes à Garchizy à 20h30 concert Vincent Cournède
– A19h au Rendez-Vous de la Jeunesse à Parigny les Vaux,
Samedi 20 juin
– A 18h à l’Eglise de Chaluzy à Saint Eloi le groupe Capriole fait revivre avec élégance les danses de la Renaissance française et anglaise.
– L’ Association Kara’coul vous invite à fêter la musique à 19h à l’Espace des Saules à Coulanges les Nevers avec un karaoké géant
– Soirée sous le signe du Hip Hop à la Guinguette On Loire à Nevers à partir de 20h
– Au Bar le Conti à 20h Sunday Panic (post punk), Radar (post rock), Madmadoff (Dj)
Dimanche 21 juin
– O’spot au 25 Quai de Mantoue à Nevers avec DJ Katanax.
– Party mix Dancefloor avec Bikini aux platines à la Galerie Arko de Nevers de 13h30 à 17h
– Festi Musique organisé par l’Harmonie de Pougues à la salle du Parc Simone Veil à Pougues les Eaux de 14h à 19h
– En association avec Thierry Bernard, DS le Goûter à Pougues les Eaux vous propose un concert avec Nevernous Beatlesserie dès 18h30.
– A partir de 19h à côté de la salle Marcel Paul concert du groupe NASH à Varennes Vauzelles
– Place Chapal au Bar l’Olympique à Pougues les Eaux à partir de 19h. Pendant la soirée, DJ set Open Format by Dj R3M3D.
– La Brasserie de l’Avenue à Nevers vous donne rendez-vous avec le groupe Smeetiz en live de 18h30 à 21h30
– Chez les Copains d’abord à 19h 13 musiciens sur scène (des choristes, une section cuivres…) viendront renforcer le groupe TENNESSEE Tribute Johnny Hallyday
– Au Bar le Conti à 17h Bad Bad Bird (Power Pop), Sentence of Chaos (trash core), Slovenians (punk rock) .
Rue François Mitterrand Centre ville Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
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L’événement Animation musicale Fête de la Musique à Nevers et aux alentours Nevers a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Cap Grand Nevers
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