Simulateur de fouilles, Musée de la Faïence et des Beaux-Arts, Nevers

Simulateur de fouilles 13 et 14 juin Musée de la Faïence et des Beaux-Arts Nièvre

Gratuit, sur inscription (10 places par tranche d’une heure)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T11:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T17:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

Vite! Un site archéologique a été découvert au sein du Musée de la Faïence et des Beaux-Arts. Il faut rapidement sortir les vestiges pour comprendre ce qui se trame sous le sol du musée avant que les travaux se terminent. Aide-nous à révéler le passé du musée les 14 et 15 juin!

Musée de la Faïence et des Beaux-Arts 16 rue Saint-Genest Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 0386684460 https://culture.nevers.fr/musee-de-la-faience-et-des-beaux-arts/ [{« type »: « link », « value »: « https://culture.nevers.fr/ »}] Entrée PMR par les jardins.

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©Ville de Nevers