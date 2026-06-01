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Boîte à voyager, Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin, Nevers

Boîte à voyager, Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin, Nevers

Boîte à voyager, Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin, Nevers lundi 15 juin 2026.

Lieu : Musée de la Faïence et des Beaux - Arts Fréderic Blandin

Adresse : 16 rue Saint Genest 58000 Nevers

Ville : 58000 Nevers

Département : Nièvre

Début : lundi 15 juin 2026

Fin : lundi 15 juin 2026

Tarif : Gratuit sur inscription

Boîte à voyager Lundi 15 juin, 12h00 Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin Nièvre

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-15T12:00:00+02:00 – 2026-06-15T13:00:00+02:00
Fin : 2026-06-15T12:00:00+02:00 – 2026-06-15T13:00:00+02:00

Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin 16 rue Saint Genest 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 (0)3 86 68 44 60 https://culture.nevers.fr/lieux-culturels/ [{« type »: « link », « value »: « http://culture.nevers.fr »}]
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@Ville de Nevers

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