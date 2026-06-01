Boîte à voyager, Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin, Nevers

Boîte à voyager Lundi 15 juin, 12h00 Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin Nièvre

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-15T12:00:00+02:00 – 2026-06-15T13:00:00+02:00

Fin : 2026-06-15T12:00:00+02:00 – 2026-06-15T13:00:00+02:00

Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin 16 rue Saint Genest 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 (0)3 86 68 44 60 https://culture.nevers.fr/lieux-culturels/ [{« type »: « link », « value »: « http://culture.nevers.fr »}]

Venez découvrir une oeuvre au musée, emmenez votre casse-croute, on vous offre le café !

@Ville de Nevers