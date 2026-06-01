Boîte à voyager, Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin, Nevers
Boîte à voyager, Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin, Nevers lundi 15 juin 2026.
Boîte à voyager Lundi 15 juin, 12h00 Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin Nièvre
Gratuit sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-15T12:00:00+02:00 – 2026-06-15T13:00:00+02:00
Fin : 2026-06-15T12:00:00+02:00 – 2026-06-15T13:00:00+02:00
Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin 16 rue Saint Genest 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 (0)3 86 68 44 60 https://culture.nevers.fr/lieux-culturels/ [{« type »: « link », « value »: « http://culture.nevers.fr »}]
Venez découvrir une oeuvre au musée, emmenez votre casse-croute, on vous offre le café !
@Ville de Nevers
À voir aussi à Nevers (Nièvre)
- LES FEMMES ONT TOUJOURS RAISON THEATRE MUNICIPAL Nevers 5 juin 2026
- Saveurs et senteurs du jardin, Espace Bernadette, Nevers 5 juin 2026
- Les 5 sens au musée – Les nocturnes du Musée, Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin, Nevers 5 juin 2026
- Portes ouvertes du Centre technique horticole Centre technique horticole Nevers 6 juin 2026
- La maison Tanabata : contemplez un jardin japonais, Tanabata Nevers Japon, Nevers 6 juin 2026