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Au fil des sons, Musée de la Faïence et des Beaux-Arts, Nevers

mercredi 29 juillet 2026 · Musée de la Faïence et des Beaux-Arts · Nevers

Au fil des sons, Musée de la Faïence et des Beaux-Arts, Nevers

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Lieu
Musée de la Faïence et des Beaux-Arts
Adresse
16 rue Saint-Genest, 58000 Nevers
Ville
58000 Nevers
Département
Nièvre
Tarif
Gratuit sur inscription _ Visite ciblée pour les tout-petits

Au fil des sons Mercredi 29 juillet, 10h30 Musée de la Faïence et des Beaux-Arts Nièvre

Gratuit sur inscription _ Visite ciblée pour les tout-petits

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-29T10:30:00+02:00 – 2026-07-29T11:30:00+02:00
Fin : 2026-07-29T10:30:00+02:00 – 2026-07-29T11:30:00+02:00

Suivez le lion Ness et aidez-le à retrouver ses amies les mésanges dans le musée.
Ouvrez grand vos oreilles et vos yeux ! Dans cette salle… Oh, mais ce n’est pas du tout la même musique !

Musée de la Faïence et des Beaux-Arts 16 rue Saint-Genest, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
Visite du musée en famille, pour les 0/3 ans _ Gratuit sur inscription _ Suivez le lion Ness et aidez-le à retrouver ses amies les mésanges dans le musée. Ouvrez grand vos oreilles et vos yeux…

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