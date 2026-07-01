Au fil des sons, Musée de la Faïence et des Beaux-Arts, Nevers

mercredi 29 juillet 2026 · Musée de la Faïence et des Beaux-Arts · Nevers

Informations pratiques

Au fil des sons Mercredi 29 juillet, 10h30 Musée de la Faïence et des Beaux-Arts Nièvre

Gratuit sur inscription _ Visite ciblée pour les tout-petits

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-29T10:30:00+02:00 – 2026-07-29T11:30:00+02:00

Fin : 2026-07-29T10:30:00+02:00 – 2026-07-29T11:30:00+02:00

Suivez le lion Ness et aidez-le à retrouver ses amies les mésanges dans le musée.

Ouvrez grand vos oreilles et vos yeux ! Dans cette salle… Oh, mais ce n’est pas du tout la même musique !

Musée de la Faïence et des Beaux-Arts 16 rue Saint-Genest, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Visite du musée en famille, pour les 0/3 ans _ Gratuit sur inscription _ Suivez le lion Ness et aidez-le à retrouver ses amies les mésanges dans le musée. Ouvrez grand vos oreilles et vos yeux…

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