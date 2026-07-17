Montée de la Tour Bohier, Musée de la Faïence et des Beaux-Arts, Nevers
dimanche 26 juillet 2026 · Musée de la Faïence et des Beaux-Arts · Nevers
Informations pratiques
Montée de la Tour Bohier Dimanche 26 juillet, 16h30 Musée de la Faïence et des Beaux-Arts Nièvre
Tarif unique 5€ – Sur inscription – Rdv au musée de la Faïence et des Beaux-Arts – 16 rue Saint-Genest
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-26T16:30:00+02:00 – 2026-07-26T18:00:00+02:00
Fin : 2026-07-26T16:30:00+02:00 – 2026-07-26T18:00:00+02:00
En raison des travaux dans la cathédrale, celle-ci est actuellement fermée.
La visite se concentrera sur la tour Bohier et ses 285 marches, abritant les statues originales qui ornaient la tour au 14ème siècle.
A l’issue de votre ascension, vous pourrez admirer le panorama de Nevers et de la Loire au sommet de cet édifice marquant.
Annulation possible en cas de conditions météorologiques extrêmes.
Musée de la Faïence et des Beaux-Arts 16 rue Saint-Genest, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
Visite guidée de la tour Bohier _ Attention, en cas de forte chaleur la montée à la Tour Bohier risque d’être annulée
Ville de Nevers
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