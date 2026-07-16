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Petites et grandes histoires du Palais, Musée de la Faïence et des Beaux-Arts, Nevers

samedi 18 juillet 2026 · Musée de la Faïence et des Beaux-Arts · Nevers

Petites et grandes histoires du Palais, Musée de la Faïence et des Beaux-Arts, Nevers

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Lieu
Musée de la Faïence et des Beaux-Arts
Adresse
16 rue Saint-Genest, 58000 Nevers
Ville
58000 Nevers
Département
Nièvre
Tarif
10€ / 5€ sur inscription _ Départ et règlement au Musée de la Faïence et des Beaux-Arts de Nevers ou sur https://www.nevers-tourisme.com/agenda/

Petites et grandes histoires du Palais 18 juillet – 29 août, certains samedis Musée de la Faïence et des Beaux-Arts Nièvre

10€ / 5€ sur inscription _ Départ et règlement au Musée de la Faïence et des Beaux-Arts de Nevers ou sur https://www.nevers-tourisme.com/agenda/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-18T16:30:00+02:00 – 2026-07-18T18:00:00+02:00
Fin : 2026-08-29T16:30:00+02:00 – 2026-08-29T18:00:00+02:00

Que se cache-t-il derrière la belle façade du palais ducal ? Venez découvrir les histoires fascinantes qui ont jalonné son passé, les personnages illustres ou oubliés qui ont foulé ses parquets, ainsi que les transformations successives qui lui ont permis de traverser les siècles et de parvenir jusqu’à nous.

Musée de la Faïence et des Beaux-Arts 16 rue Saint-Genest, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
Visite guidée du Palais ducal

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