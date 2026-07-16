Petites et grandes histoires du Palais, Musée de la Faïence et des Beaux-Arts, Nevers

samedi 18 juillet 2026 · Musée de la Faïence et des Beaux-Arts · Nevers

Informations pratiques

Petites et grandes histoires du Palais 18 juillet – 29 août, certains samedis Musée de la Faïence et des Beaux-Arts Nièvre

10€ / 5€ sur inscription _ Départ et règlement au Musée de la Faïence et des Beaux-Arts de Nevers ou sur https://www.nevers-tourisme.com/agenda/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-18T16:30:00+02:00 – 2026-07-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-08-29T16:30:00+02:00 – 2026-08-29T18:00:00+02:00

Que se cache-t-il derrière la belle façade du palais ducal ? Venez découvrir les histoires fascinantes qui ont jalonné son passé, les personnages illustres ou oubliés qui ont foulé ses parquets, ainsi que les transformations successives qui lui ont permis de traverser les siècles et de parvenir jusqu’à nous.

Musée de la Faïence et des Beaux-Arts 16 rue Saint-Genest, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Visite guidée du Palais ducal

Ville de Nevers