Nevers en musique, Musée de la Faïence et des Beaux-Arts, Nevers
jeudi 16 juillet 2026 · Musée de la Faïence et des Beaux-Arts · Nevers
Informations pratiques
Nevers en musique 16 juillet et 6 août Musée de la Faïence et des Beaux-Arts Nièvre
10€ / 5€ sur inscription _ Départ du Musée de la Faïence et des Beaux-Arts de Nevers
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-16T16:30:00+02:00 – 2026-07-16T18:00:00+02:00
Fin : 2026-08-06T16:30:00+02:00 – 2026-08-06T18:00:00+02:00
Cette visite vous plonge dans 100 ans d’histoire musicale à Nevers. Vous découvrirez le parcours des musiciens locaux, la création des orchestres et des ensembles qui font aujourd’hui la fierté de la ville.
Entre anecdotes, œuvres et documents historiques, cette visite vous fait revivre l’évolution de la musique à Nevers, depuis ses débuts jusqu’à ses succès contemporains.
Musée de la Faïence et des Beaux-Arts 16 rue Saint-Genest, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
Cette visite guidée vous plonge dans 100 ans d’histoire musicale à Nevers. Vous découvrirez le parcours des musiciens locaux, la création des orchestres et des ensembles qui font aujourd’hui…
Ville de Nevers
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