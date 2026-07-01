Enluminure, Musée de la Faïence et des Beaux-Arts, Nevers
lundi 27 juillet 2026 · Musée de la Faïence et des Beaux-Arts · Nevers
Informations pratiques
Enluminure 27 juillet et 24 août Musée de la Faïence et des Beaux-Arts Nièvre
5 € sur inscription _ Atelier 6-12 ans _ Enfants uniquement sous la responsabilité de l’animatrice
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-27T14:30:00+02:00 – 2026-07-27T16:30:00+02:00
Fin : 2026-08-24T14:30:00+02:00 – 2026-08-24T16:30:00+02:00
As-tu vu dans l’exposition les anciens manuscrits ? Ils sont décorés à la main ! As-tu déjà rêvé de mettre un peu de dessin dans les livres des grands ?
C’est ton jour et c’est autorisé pour cette fois-ci ! Viens à ton tour décorer une page d’un livre mis à disposition.
Tu pourras repartir avec ton livre.
Musée de la Faïence et des Beaux-Arts 16 rue Saint-Genest, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
Atelier 6-12 ans _ As-tu vu dans l’exposition les anciens manuscrits ? Ils sont décorés à la main ! As-tu déjà rêvé de mettre un peu de dessin dans les livres des grands ? C’est ton jour et…
Ville de Nevers
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