Nevers

Cap au Port

Port de la Jonction Nevers Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 10:00:00

fin : 2026-07-25 20:00:00

Date(s) :

2026-07-25 2026-08-29

Cap au Port, événement au Port de la Jonction le 25 juillet et le 29 août.

Un programme riche est proposé pour tous atelier de création, spectacle musical, concert, balades en bateau de Loire, exposition…

De 11h à 20h en juillet et août Exposition Reflets Régine Sicard PuyaubertArtiste plasticienne implantée à Nevers. Un engagement continu depuis 1979 travail orienté initialement vers l’enseignement des arts plastiques, puis définitivement tourné vers la conduite d’ateliers d’expression… à visée thérapeutique.

Le 25 juillet

– A 10h Atelier Galénique Fabrication de remèdes à base de plantes avec l’herboriste Doroteya Krasteva

– A 11h Repair café (ateliers d’auto réparation conviviaux qui permettent de réparer ses objets avec l’aide de bénévoles aguerris)

– A 12h classique et éclectique sur le thème des vacances estivales (avec Céline Heurtier, Emilie Courrent, Céline Clément, Bruno Prévotat, Jean Philippe Bourdin). Durée 1h.

– A 14h Balades musicales en bateaux électriques Lulu du Louet et Mister X enchanteront votre balade nautique, balades en bateau de Loire, initiation par le Canoë Club Nivernais

– A 14h30 Atelier de création de chansons avec le compositeur et musicien Rémy Povost, créations de chansons sur le thème de l’eau, de la nature ou des animaux – jeux de rimes, bouts-rimés, poésie surréaliste …

– A 15h Capitaine des mots spectacle musical sur le Ver vert, Paroles et musique, Laurent MASSON (Capitaine des Mots) Durée 1h.

– A 18h Concert de Goun Brassens, la révolte tranquille Chanteur d’émotions, stupéfiant guitariste, Goun a reçu Brassens comme il a reçu Jimi Hendrix par les tripes. Le Brassens qu’il nous redonne éclate comme une évidence. Absolument nouveau, absolument fidèle. Didier Agid, auteur du livre Brassens éditions Fradet.

Le 29 août

– A 9h visuels Carnet de voyage avec TEHEF. Au début de l’été, quelques artisans de Puisaye naviguent sur la Loire avec leurs poteries renouant avec une pratique ancestrale perdue. Chaque étape est l’occasion de rencontrer les habitants et présenter leur travail, de proposer un marché, un atelier pratique ou une démonstration. Entre tradition et modernité, cette descente de Loire est une véritable expédition collective et solidaire. De 9h à 13h, l’auteur TEHEF présentera le carnet de voyage ainsi que quelques illustrations et cartes postales.

– A 9h Marché des bouquinistes avec les libraires professionnels de l’Amicale des Bouquinistes Bourgogne Berry

– A 12h Concert Little Big Band. Un ensemble unique, sans limites stylistiques, qui s’adapte à tous les publics. Petit par la taille, mais grand par l’énergie et le groove ! Au soubassophone Florent Thiant Au banjo Pierre Vinay Au saxophone alto Vincent Bigot Klein

– A 14h Balades musicales en bateaux électriques Lulu du Louet et Mister X enchanteront votre balade nautique, balades en bateau de Loire, initiation par le Canoë Club Nivernais

– A 14h30 Atelier de création de chansons avec le compositeur et musicien Rémy Provost, créations de chansons sur le thème de l’eau, de la nature ou des animaux

– A 14h30 Atelier Création de carnets de voyages avec la relieuse Mina Duc

– A 15h Spectacle de la Compagnie Rosalie propose un spectacle pour enfants intitulé La Bêtise des animaux Durée 55 minutes

– A 18h Concert de Goun Brassens, la révolte tranquille Chanteur d’émotions, stupéfiant guitariste, Goun a reçu Brassens comme il a reçu Jimi Hendrix par les tripes. Le Brassens qu’il nous redonne éclate comme une évidence. Absolument nouveau, absolument fidèle. Didier Agid, auteur du livre Brassens éditions Fradet.

– Après le concert Blintest Lauriane sur un Blind test sur le thème de la mer .

Port de la Jonction Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 68 48 50 mediatheque.ccjj@ville-nevers.fr

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English :

L’événement Cap au Port Nevers a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Cap Grand Nevers