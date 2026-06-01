Animation musicale Soirée Hip Hop à la Guinguette On Loire Guinguette On Loire Nevers samedi 20 juin 2026.

Nevers

Animation musicale Soirée Hip Hop à la Guinguette On Loire

Guinguette On Loire 2 Route des Saulaies Nevers Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:00:00

fin : 2026-06-20 22:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Soirée sous le signe du Hip Hop à la Guinguette On Loire à partir de 20h le samedi 20 juin.

Soirée organisée par L’Alternative Production de Nevers.

Au programme danse, démonstration…

Infos sur les réseaux Facebook et Instagram .

Guinguette On Loire 2 Route des Saulaies Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 83 20 05 39 alternativproduction@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Animation musicale Soirée Hip Hop à la Guinguette On Loire

L’événement Animation musicale Soirée Hip Hop à la Guinguette On Loire Nevers a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Cap Grand Nevers