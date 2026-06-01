Animation musicale Soirée Hip Hop à la Guinguette On Loire Guinguette On Loire Nevers
Animation musicale Soirée Hip Hop à la Guinguette On Loire Guinguette On Loire Nevers samedi 20 juin 2026.
Nevers
Animation musicale Soirée Hip Hop à la Guinguette On Loire
Guinguette On Loire 2 Route des Saulaies Nevers Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:00:00
fin : 2026-06-20 22:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Soirée sous le signe du Hip Hop à la Guinguette On Loire à partir de 20h le samedi 20 juin.
Soirée organisée par L’Alternative Production de Nevers.
Au programme danse, démonstration…
Infos sur les réseaux Facebook et Instagram .
Guinguette On Loire 2 Route des Saulaies Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 83 20 05 39 alternativproduction@gmail.com
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English : Animation musicale Soirée Hip Hop à la Guinguette On Loire
L’événement Animation musicale Soirée Hip Hop à la Guinguette On Loire Nevers a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Cap Grand Nevers
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