Animation enfant Chasse aux trésors L’affaire du saphir Esplanade du Palais ducal Nevers

Animation enfant Chasse aux trésors L’affaire du saphir

Esplanade du Palais ducal 1 Place de l’Hôtel de Ville Nevers Nièvre

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 10:30:00

fin : 2026-04-15 12:00:00

Date(s) :

2026-04-15 2026-07-29 2026-08-19

NOUVEAUTE 2026 Chasse aux trésors L’affaire du Saphir

Lors d’une grande soirée au théâtre de Nevers, le précieux collier d’une célèbre cantatrice a mystérieusement disparu. Pars à la recherche d’indices à travers les rues commerçantes de Nevers, interroge les suspects et suis les traces du voleur pour tenter de résoudre l’affaire du saphir.

Cette animation est proposée par l’Office de Tourisme Cap Grand Nevers aux enfants âgés de 6 à 11 ans.

Pas d’enfant en-dessous de cet âge. Enfants obligatoirement accompagnés d’un adulte (1 min par enfant). L’accompagnant doit payer sa place.

Rendez-vous sur l’esplanade du Palais Ducal les mercredis 15 avril, 29 juillet et 19 août à 10h30.

Durée 1h30. Max 15 enfants 15 adultes (30 personnes).

Tarifs 5€ enfant 3€ accompagnant.

Billetterie obligatoire à l’Office de Tourisme Cap Grand Nevers.

Pas de remboursement.

L’Office de Tourisme se réserve le droit d’annuler la visite en cas de force majeure (mauvais temps, forte chaleur) .

Esplanade du Palais ducal 1 Place de l’Hôtel de Ville Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 68 46 00 contact@nevers-tourisme.com

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English : Animation enfant Chasse aux trésors L’affaire du saphir

L’événement Animation enfant Chasse aux trésors L’affaire du saphir Nevers a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Nevers