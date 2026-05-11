Course Chevaliers et Princesses Esplanade du Palais ducal Nevers
Course Chevaliers et Princesses Esplanade du Palais ducal Nevers samedi 13 juin 2026.
Nevers
Course Chevaliers et Princesses
Esplanade du Palais ducal 1 Place de l’Hôtel de Ville Nevers Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 18:00:00
fin : 2026-06-13 19:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Dans le cadre de la Bottine et de la Moustache, les enfants ont leur propre course Chevaliers et Princesses le samedi 13 juin.
Course enfant gratuite de 4 à 11ans. A partir de 4 ans. Parcours de 1 km.
Départ à 18h sur l’Esplanade du Palais ducal. .
Esplanade du Palais ducal 1 Place de l’Hôtel de Ville Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 61 59 67 bonjour@lafrenchrun.com
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English : Course Chevaliers et Princesses
L’événement Course Chevaliers et Princesses Nevers a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Cap Grand Nevers
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