Course Chevaliers et Princesses Esplanade du Palais ducal Nevers

Nevers

Course Chevaliers et Princesses

Esplanade du Palais ducal 1 Place de l’Hôtel de Ville Nevers Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 18:00:00

fin : 2026-06-13 19:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Dans le cadre de la Bottine et de la Moustache, les enfants ont leur propre course Chevaliers et Princesses le samedi 13 juin.

Course enfant gratuite de 4 à 11ans. A partir de 4 ans. Parcours de 1 km.

Départ à 18h sur l’Esplanade du Palais ducal. .

Esplanade du Palais ducal 1 Place de l’Hôtel de Ville Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 61 59 67 bonjour@lafrenchrun.com

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English : Course Chevaliers et Princesses

L’événement Course Chevaliers et Princesses Nevers a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Cap Grand Nevers