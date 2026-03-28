Culture & Cultures Médiathèque Jean-Jaurès Nevers
Culture & Cultures Médiathèque Jean-Jaurès Nevers mercredi 10 juin 2026.
Culture & Cultures
Médiathèque Jean-Jaurès 17 Rue Jean Jaurès Nevers Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 10:00:00
fin : 2026-06-10 18:00:00
Date(s) :
2026-06-10
Une journée entière dédiée à la nature et à la créativité ! Venez échanger, expérimenter et découvrir à travers des ateliers participatifs, des rencontres et des animations autour des jardins et de l’environnement. Au programme création de compositions florales, troc de plantes, échanges de graines et bien d’autres surprises… Un programme riche, convivial et accessible à tous pour cultiver ensemble le lien précieux entre nature et culture. Une invitation à ralentir, observer et s’inspirer. .
Médiathèque Jean-Jaurès 17 Rue Jean Jaurès Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 68 48 50 mediatheque.ccjj@ville-nevers.fr
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English : Culture & Cultures
L’événement Culture & Cultures Nevers a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Nevers
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