Culture & Cultures Médiathèque Jean-Jaurès Nevers

Culture & Cultures

Médiathèque Jean-Jaurès 17 Rue Jean Jaurès Nevers Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 10:00:00

fin : 2026-06-10 18:00:00

Date(s) :

2026-06-10

Une journée entière dédiée à la nature et à la créativité ! Venez échanger, expérimenter et découvrir à travers des ateliers participatifs, des rencontres et des animations autour des jardins et de l’environnement. Au programme création de compositions florales, troc de plantes, échanges de graines et bien d’autres surprises… Un programme riche, convivial et accessible à tous pour cultiver ensemble le lien précieux entre nature et culture. Une invitation à ralentir, observer et s’inspirer. .

Médiathèque Jean-Jaurès 17 Rue Jean Jaurès Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 68 48 50 mediatheque.ccjj@ville-nevers.fr

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English : Culture & Cultures

L’événement Culture & Cultures Nevers a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Nevers