Fête du Tour Nevers
Fête du Tour Nevers samedi 30 mai 2026.
Nevers
Fête du Tour
Place Mossé Nevers Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 18:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Le week-end du 30 et 31 mai, Place Mossé, de 10h à 18h (le 30/05), la Fête du vélo organisée par Nevers Agglomération devient la Fête du Tour.
Au programme de ce week-end sportif mais… surtout festif
– Des animations pour toute la famille.
– Des randonnées organisées au départ de la place Mossé.
– Un tracé spécial Tour pour vivre l’émotion de franchir, vous aussi, la ligne d’arrivée.
– Une bourse aux vélos Donnez une seconde vie à votre ancien vélo ou dénichez votre future monture.
– Shows de VTT Trial
Un événement en partenariat avec l’ASEM, le Café Vélo, le Comité Départemental de Cyclotourisme, le CDOS 58, le Conseil Départemental, la Sécurité Routière, la JGSN, Keolis, Look Cycle, Nevers Bike Life, Nevers Triathlon, Nièvre Attractive, les Offices de Tourisme et Zig Zag.
Plus d’informations prochainement… .
Place Mossé Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
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English : Fête du Tour
L’événement Fête du Tour Nevers a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Cap Grand Nevers
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