Spectacle Panayotis Pascot La Maison Nevers
Spectacle Panayotis Pascot La Maison Nevers mercredi 27 mai 2026.
Nevers
Spectacle Panayotis Pascot
La Maison 2 Boulevard Pierre de Coubertin Nevers Nièvre
Tarif : 26 – 26 – 31 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 20:00:00
fin : 2026-05-27 21:30:00
Date(s) :
2026-05-27
Le 27 mai prochain, à 20h, Panayotis Pascot sera à La Maison de NEVERS pour présenter son tout nouveau spectacle Entre les Deux.
Après le succès de ses précédents projets, il revient sur scène avec un seul-en-scène à la fois drôle, sensible et profondément sincère, où il explore cette période floue “entre deux” âges, entre deux vies, entre les attentes et la réalité.
Une soirée qui promet autant de rires que d’émotions — à ne pas manquer !
Billetterie sur culture.nevers.fr .
La Maison 2 Boulevard Pierre de Coubertin Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 68 47 41 theatre@ville-nevers.fr
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English : Spectacle Panayotis Pascot
L’événement Spectacle Panayotis Pascot Nevers a été mis à jour le 2026-05-14 par OT Cap Grand Nevers
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