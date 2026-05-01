Spectacle Panayotis Pascot La Maison Nevers

Nevers

Spectacle Panayotis Pascot

La Maison 2 Boulevard Pierre de Coubertin Nevers Nièvre

Tarif : 26 – 26 – 31 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 20:00:00

fin : 2026-05-27 21:30:00

Date(s) :

2026-05-27

Le 27 mai prochain, à 20h, Panayotis Pascot sera à La Maison de NEVERS pour présenter son tout nouveau spectacle Entre les Deux.

Après le succès de ses précédents projets, il revient sur scène avec un seul-en-scène à la fois drôle, sensible et profondément sincère, où il explore cette période floue “entre deux” âges, entre deux vies, entre les attentes et la réalité.

Une soirée qui promet autant de rires que d’émotions — à ne pas manquer !

Billetterie sur culture.nevers.fr .

La Maison 2 Boulevard Pierre de Coubertin Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 68 47 41 theatre@ville-nevers.fr

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English : Spectacle Panayotis Pascot

L’événement Spectacle Panayotis Pascot Nevers a été mis à jour le 2026-05-14 par OT Cap Grand Nevers