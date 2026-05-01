Nevers

Tour de France à Nevers

Rue Amiral Jacquinot Nevers Agora Nevers Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 10:00:00

fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :

2026-05-27 2026-05-30 2026-07-11 2026-07-15 2026-07-16

Nevers fête la grande boucle le 15 juillet !

Evénement historique pour Nevers. Le 15 juillet après 23 ans d’attente, Nevers renoue avec la ferveur de la Grande Boucle. Préparez vos drapeaux, l’arrivée est à Nevers Agora (le centre des expositions). Un grand village ouvert à tous, installé au parc Mendès-France par la Ville de Nevers, vous accueillera pour vous restaurer, patienter et profiter de l’ambiance festive rythmée d’animations en face de la ligne d’arrivée.

Arrivée estimée aux alentours de 17h30 !

Plusieurs animations ont lieu en attendant le 15 juillet

– Ukulélé Vélo Tour, spectacle original signé Olivier Herrmann, qui se jouera mercredi 27 mai sur le parvis de la médiathèque. Le Ukulélé Vélo Tour est un spectacle musical seul en scène, sur le thème du voyage à vélo et de bivouac, mêlant chansons originales et textes poétiques. Gratuit. Public familial. 50 min.

– Fête du Tour, samedi 30 (10h 18h) et dimanche 31 mai Cette année, la Fête du vélo devient la Fête du Tour . Venez profitez des animations qui rythmeront le week-end et venez participer à l’une des randonnées organisées pour mettre à l’honneur la petite Reine et les amateurs de cyclisme, au départ de la place Mossé. Un tracé spécial Tour passera symboliquement la ligne d’arrivée.

– Les animations du cœur de ville, samedi 11 juillet. Le centre-ville de Nevers et ses commerçants fêteront le Tour ! Jeu-concours, tombola, démonstrations, présence de François le facteur , expositions de vélos…et plein d’autres surprises.

– Jeudi 16 juillet, rendez-vous sur le circuit de Nevers Magny-Cours pour assister au départ fictif donné à 13h. Mais soyez là dès 10h30 quand les animations débuteront ! .

Rue Amiral Jacquinot Nevers Agora Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

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English : Tour de France à Nevers

L’événement Tour de France à Nevers Nevers a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Cap Grand Nevers