Concert Chœur Varenne de Paris Rue Saint-Étienne Nevers
Concert Chœur Varenne de Paris Rue Saint-Étienne Nevers samedi 30 mai 2026.
Nevers
Concert Chœur Varenne de Paris
Rue Saint-Étienne Eglise Saint Etienne Nevers Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:45:00
fin : 2026-05-30 23:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Le samedi 30 mai à 20h45, venez assister au concert du Choeur Varennes de Paris accompagné au piano à l’Eglise Saint-Etienne de NEVERS.
Le Chœur Varenne de Paris perpétue chaque année une tradition chère à ses choristes un week-end de villégiature printanière dans une ville de France, mêlant découverte du patrimoine et partage musical.
Pour cette nouvelle édition, le Chœur fait escale à Nevers et se produira dans le cadre remarquable de l’Église Saint-Étienne, lieu chargé d’histoire.
Le programme propose un voyage musical de la Renaissance à nos jours, réunissant des compositeurs aux univers variés tels que Puccini, Fauré, Mendelssohn, Victoria ou encore Gjeilo.
Le Chœur sera dirigé par Oussama Mhanna, chef de chœur libanais basé à Paris, avec Nicolas Dross au piano.
Entrée libre. .
Rue Saint-Étienne Eglise Saint Etienne Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
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English : Concert Chœur Varenne de Paris
L’événement Concert Chœur Varenne de Paris Nevers a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Cap Grand Nevers
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