Concert Chœur Varenne de Paris Rue Saint-Étienne Nevers

Nevers

Concert Chœur Varenne de Paris

Rue Saint-Étienne Eglise Saint Etienne Nevers Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:45:00

fin : 2026-05-30 23:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Le samedi 30 mai à 20h45, venez assister au concert du Choeur Varennes de Paris accompagné au piano à l’Eglise Saint-Etienne de NEVERS.

Le Chœur Varenne de Paris perpétue chaque année une tradition chère à ses choristes un week-end de villégiature printanière dans une ville de France, mêlant découverte du patrimoine et partage musical.

Pour cette nouvelle édition, le Chœur fait escale à Nevers et se produira dans le cadre remarquable de l’Église Saint-Étienne, lieu chargé d’histoire.

Le programme propose un voyage musical de la Renaissance à nos jours, réunissant des compositeurs aux univers variés tels que Puccini, Fauré, Mendelssohn, Victoria ou encore Gjeilo.

Le Chœur sera dirigé par Oussama Mhanna, chef de chœur libanais basé à Paris, avec Nicolas Dross au piano.

Entrée libre. .

Rue Saint-Étienne Eglise Saint Etienne Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

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English : Concert Chœur Varenne de Paris

L’événement Concert Chœur Varenne de Paris Nevers a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Cap Grand Nevers