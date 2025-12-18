Concert Homeground [release-party] + Liotta Seoul + Raincheck! Café Charbon Nevers

Concert Homeground [release-party] + Liotta Seoul + Raincheck!

Café Charbon 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers Nièvre

Début : 2026-05-13 20:00:00

fin : 2026-05-13 23:30:00

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Homeground sait s’entourer pour fêter la sortie de son tout premier album, SPLENDID ! Créé et grandi dans l’effervescence de la scène hardcore punk du Nevers from les 90’s, le groupe maîtrise aujourd’hui son énergie issue de la scène suédoise (Satanic Surfer…) et californienne (Rancid, NOFX…) en s’approchant de l’émotion de Violent Soho ou des classiques Pixies. À (re)voir en live !

À voir aussi ce soir-là

Liotta Seoul, groupe originaire de Coblence, des maîtres paysagistes sonores sortis tout droit d’une capsule temporelle où le grunge, le rock alternatif et le nü métal se mêlent sans nostalgie aucune, toujours avec fraîcheur.

Raincheck!, qui n’a rien perdu de sa superbe au fil des remaniements de sa formation, sa stabilité nouvelle lui a même permit de sortir un premier album résolument affirmé néo-nü . Un genre autoproclamé pour tenter de dépasser ironiquement l’hardcore punk originel avec des tempos plus lents, et des influences pop.

Café Charbon 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 79 20 00 25 contact@cafe-charbon-nevers.com

