Printemps des cimetières Cimetière Jean Gautherin Nevers

Nevers

Printemps des cimetières

Cimetière Jean Gautherin Boulevard Maréchal Leclerc Nevers Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-11 09:30:00

fin : 2026-05-11 16:00:00

Date(s) :

2026-05-11

La Ville de Nevers et l’association Le Souvenir français participent à 10ème édition de l’événement national, le Printemps des cimetières.

Plusieurs animations gratuites et accessibles à tous sont organisées le lundi 11 mai qui mèneront les visiteurs dans une découverte de l’histoire, du patrimoine funéraire et de la biodiversité et végétalisation (conception et entretien) du cimetière Jean-Gautherin. Il y aura des visites, des parcours pédagogiques et des rencontres avec les élus et les agents du service des cimetières.

Toutes les informations sur le site printempsdescimetieres.org .

Cimetière Jean Gautherin Boulevard Maréchal Leclerc Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Printemps des cimetières

L’événement Printemps des cimetières Nevers a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Cap Grand Nevers