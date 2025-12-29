Concert #LaboRap Ikkone Café Charbon Nevers

Concert #LaboRap Ikkone

Café Charbon 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers Nièvre

Gratuit

Début : 2026-05-21 18:30:00

fin : 2026-05-21 22:00:00

2026-05-21

Soirée musicale #LaboRap Ikkone au Café Charbon à Nevers jeudi 21 mai à 18h30.

Entre rap, pop urbaine et expression visuelle, Ikkone s’impose comme un artiste complet. Depuis ses 16 ans, il construit peu à peu sa réputation sur scène à travers les open-mics et des concerts en région parisienne. Ikkone enchaîne les projets sans jamais vraiment s’éloigner du rap (marque lifestyle, festival Mon Flow…), il revient aujourd’hui au cœur même de la musique et de la création avec un nouveau projet Tripalium Acte 1, annonçant l’arrivée d’un nouvel opus qu’il présentera sur scène au Charbon. Des morceaux pensés pour toucher un large public, des relations amoureuses aux déceptions puis les espoirs et les moments de joie, Ikkone reste aussi fidèle à sa conscience sociale et à son ADN artistique.

Un #LaboRap exceptionnel qui s’articulera autour de 4 cyphers en première partie de soirée -pour participer, inscription à laborap@cafe-charbon-nevers.com. Puis, ce seront les jeunes du Collectif Persée qui prendront le micro, un groupe du collège des Loges accompagné par Ikkone à l’année. À l’issue de ces interventions, rendez-vous avec Ikkone et son set !

À chaque trimestre, le #LaboRap s’impose comme le rendez-vous rap de Nevers ! Après plusieurs jours d’accompagnement, un·e artiste émergent·e présente son set au public. L’occasion pour les amateur·rice·s d’échanger entre eux sur leurs pratiques artistiques, de donner le micro à celleux qui ne l’ont pas toujours et de vous faire découvrir de nouveaux talents ! .

Café Charbon 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 79 20 00 25 contact@cafe-charbon-nevers.com

