Concert Sam Sauvage + ØDZI Café Charbon Nevers

Concert Sam Sauvage + ØDZI

Café Charbon 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers Nièvre

Début : 2026-05-27 20:00:00

fin : 2026-05-27 23:00:00

2026-05-27

Rendez vous le mercredi 27 mai à 20h au Café Charbon de NEVERS.

SAM SAUVAGE

Voix grave, présence magnétique et allure singulière Sam Sauvage est la nouvelle révélations de la scène française !

Avec son tube new-wave/pop entêtant Les gens qui dansent, le nordiste Sam Sauvage façonne son univers ironique mais poétique avec des mélodies vibrantes qui empruntent tantôt aux sonorités de Biolay, tantôt à celles de Bashung des débuts et de Taxi Girl. Une sacrée personnalité (Libération) en costume-cravate déglingué, qui se révèle au fil de ses bonds incessants sur scène, d’abord en festival, puis bientôt dans une Cigale déjà complète et jusqu’aux sommets, à l’Olympia. Avant ça, c’est au Café Charbon que cet attachant dandy fera résonner ses hymnes nocturnes, son spoken word électrique, ses chroniques sensibles aux éclats d’autodérision.

ØDZI

Toujours accompagné par sa valise et sa guitare, ØDZI raconte les aventures d’un ange tombé sur une Terre. Maintenant simple mortel, que penser des joies, des peines et des histoires qu’il rencontre tous les jours ? Grâce à des paroles et des mélodies bien ciselées, ØDZI, artiste déjà aperçu lors des Bars À Vif dans le cadre de Nevers À Vif en octobre dernier, décrit les émotions et les (més)aventures avec justesse et honnêteté. .

+33 3 79 20 00 25 contact@cafe-charbon-nevers.com

