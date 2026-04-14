Une histoire d’oiseaux….., Musée de la Faience et des Beaux-arts Nevers, Nevers

Une histoire d’oiseaux….. Samedi 23 mai, 17h00 Musée de la Faience et des Beaux-arts Nevers Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

De la préhistoire à nos jours, l’oiseau inspire les artistes et se retrouve dans des œuvres traitant de la mythologie, des croyances, des superstitions, des légendes…

Découverte des représentations de l’oiseau au cœur de la ville, entre imaginaire et réalisme :

Ex : Les décors sculptés sur le Palais ducal (légende d’Hélias, le chevalier au cygne)

-Découverte de l’oiseau figuré dans les collections du musée de la faience et des Beaux-art (faience, peintures, verres émaillés)

– La place de l’oiseau vivant dans la ville d’aujourd’hui :

L’oiseau est présent toute l’année en ville, il est opportuniste pour son habitat, sa nourriture, son besoin de chaleur et de lumière pendant l’hiver. Il s’adapte au patrimoine urbain (batiments) et à la diversité des milieux (Loire, parc)

Le projet propose de tisser des liens entre patrimoine naturel, historique et artistique.

Le travail plastique contribuera à prolonger l’émerveillement par un travail de formes et de matières.

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Musée de la Faience et des Beaux-arts Nevers 16 rue Saint Genest 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 0386684460 Installées en partie dans l’ancienne abbaye Notre-Dame, les collections du musée de la faïence et des Beaux-arts bénéficient d’une situation géographique idéale entre la Loire et le Palais ducal. Le parcours arts du feu vous présente verres émaillées et faïences, deux productions mises en place par des Italiens dès la Renaissance. Le parcours Beaux-arts dévoile un panorama de l’Histoire de l’art à travers peintures, sculptures, émaux …. À pied

Accès par la rue Saint-Genest (parvis ou jardins) ou par la Promenade des Remparts

PMR

Entrée par les jardins (grille près de l’église Saint-Genest)

En transports

Voiture : stationnement place Saint-Sébastien, La Verrerie (zone disque), Parc Salengro (gratuit). 2 places PMR rue Saint-Genest (proches entrée jardins)

Vélo : stationnement dans les jardins du musée

Autocar : stationnement rue du Colonel-Roche

Bus : arrêts Charles-de-Gaulle ou Place Mossé

La classe, l’œuvre !

Musée de la Faïence et des Beaux-arts