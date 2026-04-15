Saveurs et senteurs du jardin, Espace Bernadette, Nevers

Saveurs et senteurs du jardin 5 – 7 juin Espace Bernadette Nièvre

Participation à la discrétion de chacun

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Havre de paix au cœur de la ville de Nevers, le vaste jardin fleuri de 4 hectares du Sanctuaire Sainte-Bernadette vous invite à vous arrêter pour respirer la nature à pleins poumons.

Quand l’architecture et la végétation s’embrassent : découvrez, avec tous vos sens, ce jardin unique, avec son jardin géométrique, ses vastes prés et bosquets, ses fleurs, ses roses et ses plantes aromatiques, tout en marchant sur les pas de la femme nivernaise d’origine bigourdane la plus connue au monde : Bernadette Soubirous.

Visites adaptées à l’âge, jeu de piste pour les enfants, découverte sensorielle du jardin aromatique avec dégustation de ses tisanes bio.

Espace Bernadette 34 rue Saint-Gildard, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté Le couvent Saint-Gildard, datant du XIXe siècle, est aujourd’hui un sanctuaire qui accueille, tous les ans, 200 000 pèlerins du monde entier pour découvrir le corps intact de sainte Bernadette et marcher sur ses pas. À 600 mètres de la gare de Nevers.

Havre de paix au cœur de la ville de Nevers, le vaste jardin fleuri de 4 hectares du Sanctuaire Sainte-Bernadette vous invite à vous arrêter pour respirer la nature à pleins poumons.

© EBSN