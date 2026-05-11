Course urbain-trail La Moustache Nevers
Course urbain-trail La Moustache Nevers samedi 13 juin 2026.
Nevers
Course urbain-trail La Moustache
Centre ville Nevers Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:00:00
fin : 2026-06-13 20:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Un parcours de 10km au cœur du patrimoine neversois est proposé à tous !
Messieurs, rendez-vous le samedi 13 juin ! Départ à 19h.
Ouverture du village Inscription Retrait pack participant sur l’Esplanade du Palais Ducal (pièce d’identité et QR code d’inscription obligatoires).
A 19h Départ de La Moustache
A 20h15 Remise protocolaire et remise du chèque à La Ligue Nationale contre le Cancer, comité de la Nièvre .
Centre ville Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 61 59 67 bonjour@lafrenchrun.com
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English : Course urbain-trail La Moustache
L’événement Course urbain-trail La Moustache Nevers a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Cap Grand Nevers
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