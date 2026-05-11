Nevers

Course urbain-trail La Moustache

Centre ville Nevers Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 19:00:00

fin : 2026-06-13 20:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Un parcours de 10km au cœur du patrimoine neversois est proposé à tous !

Messieurs, rendez-vous le samedi 13 juin ! Départ à 19h.

Ouverture du village Inscription Retrait pack participant sur l’Esplanade du Palais Ducal (pièce d’identité et QR code d’inscription obligatoires).

A 19h Départ de La Moustache

A 20h15 Remise protocolaire et remise du chèque à La Ligue Nationale contre le Cancer, comité de la Nièvre .

Centre ville Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 61 59 67 bonjour@lafrenchrun.com

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English : Course urbain-trail La Moustache

L’événement Course urbain-trail La Moustache Nevers a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Cap Grand Nevers