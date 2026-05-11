Marche sportive La Bottine Nevers
Marche sportive La Bottine Nevers dimanche 14 juin 2026.
Nevers
Marche sportive La Bottine
Pont de Loire Nevers Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 09:00:00
fin : 2026-06-14 10:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Mesdames, mesdemoiselles, rendez-vous le dimanche 14 juin pour la marche sportive la Bottine !
A noter que le village sera installé sur l’esplanade du Palais Ducal.
Samedi 13 juin à partir de 12h à 18h30
Ouverture du village
Inscription Retrait pack participant pour La Bottine sur l’Esplanade du Palais Ducal
(Pièce d’identité et QR code d’inscription obligatoires)
A 9h
Départ de La Bottine (5km)
Départ Pont de Loire Arrivée Esplanade du Palais Ducal
A 10h
Remise protocolaire et remise du chèque à La Ligue Nationale contre le Cancer, comité de la Nièvre .
Pont de Loire Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 61 59 67 bonjour@lafrenchrun.com
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English : Marche sportive La Bottine
L’événement Marche sportive La Bottine Nevers a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Cap Grand Nevers
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