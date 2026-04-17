Fête nationale des Jeux de société 2026 Porte de Paris, place de la Résistance Nevers
Fête nationale des Jeux de société 2026 Porte de Paris, place de la Résistance Nevers mercredi 17 juin 2026.
Nevers
Fête nationale des Jeux de société 2026
Porte de Paris, place de la Résistance Place de la Résistance Nevers Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 14:00:00
fin : 2026-06-17 18:00:00
Date(s) :
2026-06-17
Dans le cadre de La Semaine Festive 2026, le mercredi 17 juin sera consacré partout en France à la Fête nationale des Jeux de Société ! Pour célébrer cette journée festive, votre association ludique De Cartes et de Dés organise à Nevers, différentes animations autour des jeux de société, jeux de cartes, jeux d’enquêtes et d’énigmes. A cette occasion, venez découvrir et essayer des dizaines de jeux de société différents. Que vous soyez débutant ou expert, il y en aura pour tous les goûts, l’association est là pour vous aider et vous guider. De quoi passer un bon moment de détente et de plaisir. Rejoignez nous et amusez vous ! L’occasion de faire des rencontres ludiques et de nouer des amitiés !
Une action d’animation du centre-Ville.
Date . mercredi 17 juin 2026
Public · ouvert à tous · gratuit
Lieu . Place de la Résistance
Horaire 14h-18h
En partenariat avec La Semaine Festive & la Ville de Nevers .
Porte de Paris, place de la Résistance Place de la Résistance Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 40 66 61 28 decartesetdedes@gmail.com
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English : Fête nationale des Jeux de société 2026
L’événement Fête nationale des Jeux de société 2026 Nevers a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Cap Grand Nevers
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