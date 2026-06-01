Mille éclats au musée, Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin, Nevers

Mille éclats au musée Samedi 20 juin, 15h30 Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin Nièvre

Payant : 10€/5€ sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T15:30:00+02:00 – 2026-06-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-20T15:30:00+02:00 – 2026-06-20T17:00:00+02:00

De la faïence, introduite d’Italie au XVIe siècle et devenu un élément essentiel des intérieurs aux XVIIe et XVIIIe siècles, aux oeuvres majeures du musée, la visite met en lumière des pièces emblématiques façonnées par le feu et révélatrices des goûts et des idées de leur époque. Guidé à travers ces trésors, le visiteurs explore également la peinture et les grands courants artistiques, découvrant dew oeuvres marquantes qui racontent, entre mythe et réalité, la petite et la grande histoire de l’art.

Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin 16 rue Saint Genest 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 (0)3 86 68 44 60 https://culture.nevers.fr/lieux-culturels/ [{« type »: « link », « value »: « http://culture.nevers.fr »}]

Visite guidée des collections permanentes du Musée de la Faïence et des Beaux-Arts.

@Ville de Nevers