Portes ouvertes du Centre technique horticole Centre technique horticole Nevers
Portes ouvertes du Centre technique horticole Centre technique horticole Nevers samedi 6 juin 2026.
Portes ouvertes du Centre technique horticole
Centre technique horticole Boulevard du Grand Pré des Bordes Nevers Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 09:00:00
fin : 2026-06-06 12:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Venez découvrir le travail passionné des agents du Centre technique horticole de Nevers lors de ses portes ouvertes ! Profitez d’une vente de végétaux soigneusement cultivés par les agents municipaux et explorez les installations du centre à travers une visite guidée enrichissante. Une occasion unique d’échanger avec des professionnels, d’en apprendre davantage sur les techniques de culture et de jardinage, et de repartir avec de belles plantes sélectionnées avec soin. Un moment convivial à ne pas manquer !
Rendez vous le samedi 6 juin à partir de 9h jusqu’à 12h, Boulevard du Grand Pré des Bordes à Nevers. .
Centre technique horticole Boulevard du Grand Pré des Bordes Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 68 43 88 espaces.verts@ville-nevers.fr
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English : Portes ouvertes du Centre technique horticole
L’événement Portes ouvertes du Centre technique horticole Nevers a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Nevers
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