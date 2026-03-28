Portes ouvertes du Centre technique horticole Centre technique horticole Nevers

Portes ouvertes du Centre technique horticole

Centre technique horticole Boulevard du Grand Pré des Bordes Nevers Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 09:00:00

fin : 2026-06-06 12:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Venez découvrir le travail passionné des agents du Centre technique horticole de Nevers lors de ses portes ouvertes ! Profitez d’une vente de végétaux soigneusement cultivés par les agents municipaux et explorez les installations du centre à travers une visite guidée enrichissante. Une occasion unique d’échanger avec des professionnels, d’en apprendre davantage sur les techniques de culture et de jardinage, et de repartir avec de belles plantes sélectionnées avec soin. Un moment convivial à ne pas manquer !

Rendez vous le samedi 6 juin à partir de 9h jusqu’à 12h, Boulevard du Grand Pré des Bordes à Nevers. .

Centre technique horticole Boulevard du Grand Pré des Bordes Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 68 43 88 espaces.verts@ville-nevers.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Portes ouvertes du Centre technique horticole

L’événement Portes ouvertes du Centre technique horticole Nevers a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Nevers