La maison Tanabata : contemplez un jardin japonais, Tanabata Nevers Japon, Nevers

La maison Tanabata : contemplez un jardin japonais 6 et 7 juin Tanabata Nevers Japon Nièvre

Tarif : 5 € / Gratuit pour les moins de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T20:00:00+02:00

Participez à cet événement intimiste, poétique et sensoriel pour faire découvrir le jardin autrement autour de l’ikebana, du Japon, de la nature et de l’art de vivre.

和 敬 清 寂

Cet univers emprunté à la cérémonie de thé, est fait de fleurs silencieuses, de pierres moussues, de papiers anciens, de lumière filtrée et de gestes lents.

Il est nourri par sept années au Japon, par des rencontres, des jardins cachés, des maîtres discrets et des traditions vivantes.

Tanabata Nevers Japon 6 avenue Marceau, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 06 43 38 06 64 https://www.facebook.com/TanabataNeversJapon/ L’association Tanabata Nevers Japon a pour ambition de diffuser la culture japonaise au plus grand nombre. La visite du jardin vous permettra de mieux comprendre la conception d’un jardin japonais, ses principales caractéristiques et son esprit. À l’intérieur du centre culturel, des œuvres d’inspiration minérale de l’artiste plasticienne Valérie Loron seront exposées. Un dialogue pourra s’instaurer autour de la création inspirée par le Japon, pays où le lien avec la nature est quotidien, profond et sans doute religieux. Un parking est accessible au parc Roger Salengro.

Participez à cet événement intimiste, poétique et sensoriel pour faire découvrir le jardin autrement autour de l’ikebana, du Japon, de la nature et de l’art de vivre.

© Christine Croubois