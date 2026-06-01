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Animation musicale Party mix Dancefloor à Nevers Galerie Arko Nevers

Animation musicale Party mix Dancefloor à Nevers Galerie Arko Nevers dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Galerie Arko

Adresse : 3 Place Mossé

Ville : 58000 Nevers

Département : Nièvre

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 13:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Nevers

Animation musicale Party mix Dancefloor à Nevers

Galerie Arko 3 Place Mossé Nevers Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 13:30:00
fin : 2026-06-21 17:00:00

Date(s) :
2026-06-21

Party Mix Dancefloor au son de Bikini aux platines pour un après-midi festif à l’occasion de la fête de la musique de 13h30 à 17h à la Galerie Arko, Place Mossé à NEVERS.
Entrée gratuite pour petits et grands.   .

Galerie Arko 3 Place Mossé Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 58 07 63 56  galeriearko2@gmail.com

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English : Animation musicale Party mix Dancefloor à Nevers

L’événement Animation musicale Party mix Dancefloor à Nevers Nevers a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Cap Grand Nevers

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