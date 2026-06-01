Animation musicale Party mix Dancefloor à Nevers Galerie Arko Nevers

Nevers

Animation musicale Party mix Dancefloor à Nevers

Galerie Arko 3 Place Mossé Nevers Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 13:30:00

fin : 2026-06-21 17:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Party Mix Dancefloor au son de Bikini aux platines pour un après-midi festif à l’occasion de la fête de la musique de 13h30 à 17h à la Galerie Arko, Place Mossé à NEVERS.

Entrée gratuite pour petits et grands. .

Galerie Arko 3 Place Mossé Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 58 07 63 56 galeriearko2@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Animation musicale Party mix Dancefloor à Nevers

L’événement Animation musicale Party mix Dancefloor à Nevers Nevers a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Cap Grand Nevers