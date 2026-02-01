Journées européennes de l’archéologie Musée de la Faïence et des Beaux-Arts Nevers

Journées européennes de l’archéologie

Musée de la Faïence et des Beaux-Arts 16 Rue Saint-Genest Nevers Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Les 13 et 14 juin, ce sont les journées européennes de l’archéologie. A cette occasion, le musée archéologique de la Porte du Croux, le musée de la Faïence et des Beaux-Arts et le CIAP/Espace Patrimoine vous ouvrent grand leurs portes pour deux journées de découverte de l’archéologie à Nevers. Au programme, visites guidées, conférences, et même un simulateur de fouilles archéologiques !

Tous publics, dès 8 ans. Gratuit. RDV dans différents endroits de la ville (voir programme sur culture.nevers.fr/agenda) .

Musée de la Faïence et des Beaux-Arts 16 Rue Saint-Genest Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 68 44 60 museedelafaience@ville-nevers.fr

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English : Journées européennes de l’archéologie

L’événement Journées européennes de l’archéologie Nevers a été mis à jour le 2026-03-27 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)