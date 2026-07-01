Sur les pas des Gonzague, Musée de la Faïence et des Beaux-Arts, Nevers
jeudi 30 juillet 2026 · Musée de la Faïence et des Beaux-Arts · Nevers
Informations pratiques
Sur les pas des Gonzague 30 juillet et 27 août Musée de la Faïence et des Beaux-Arts Nièvre
10€ / 5€ sur inscription _ Tout public _ Départ du Musée de la Faïence et des Beaux-Arts
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-30T16:30:00+02:00 – 2026-07-30T18:00:00+02:00
Fin : 2026-08-27T16:30:00+02:00 – 2026-08-27T18:00:00+02:00
La famille des Gonzague joue un rôle déterminant dans l’histoire de Nevers. Venue d’Italie à la fin du XVIᵉ siècle, elle introduit le savoir-faire de la faïence, qui contribue au rayonnement de la ville. Leur présence transforme en profondeur Nevers, tant sur le plan urbain que culturel. Aujourd’hui encore, leur héritage se lit dans le patrimoine et l’identité de la ville.
Musée de la Faïence et des Beaux-Arts 16 rue Saint-Genest, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
Visite guidée de Nevers _ La famille des Gonzague joue un rôle déterminant dans l’histoire de Nevers. Venue d’Italie à la fin du XVIᵉ siècle, elle introduit le savoir-faire de la faïence…
Ville de Nevers
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