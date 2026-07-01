Sur les pas des Gonzague, Musée de la Faïence et des Beaux-Arts, Nevers

Informations pratiques

Sur les pas des Gonzague 30 juillet et 27 août Musée de la Faïence et des Beaux-Arts Nièvre

10€ / 5€ sur inscription _ Tout public _ Départ du Musée de la Faïence et des Beaux-Arts

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-30T16:30:00+02:00 – 2026-07-30T18:00:00+02:00

Fin : 2026-08-27T16:30:00+02:00 – 2026-08-27T18:00:00+02:00

La famille des Gonzague joue un rôle déterminant dans l’histoire de Nevers. Venue d’Italie à la fin du XVIᵉ siècle, elle introduit le savoir-faire de la faïence, qui contribue au rayonnement de la ville. Leur présence transforme en profondeur Nevers, tant sur le plan urbain que culturel. Aujourd’hui encore, leur héritage se lit dans le patrimoine et l’identité de la ville.

Musée de la Faïence et des Beaux-Arts 16 rue Saint-Genest, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Visite guidée de Nevers _ La famille des Gonzague joue un rôle déterminant dans l’histoire de Nevers. Venue d’Italie à la fin du XVIᵉ siècle, elle introduit le savoir-faire de la faïence…

Ville de Nevers