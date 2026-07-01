Anime ta créature fantastique !, CIAP (Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine), Nevers

Informations pratiques

Anime ta créature fantastique ! 28 juillet et 25 août CIAP (Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine) Nièvre

5€ sur inscription (règlement sur place par chèque ou espèces uniquement) _ Atelier 6-12 ans (Enfants uniquement sous la responsabilité de l’animatrice) _ Rendez-voir au CIAP, voir adresse ci-dessous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-28T14:30:00+02:00 – 2026-07-28T16:30:00+02:00

Fin : 2026-08-25T14:30:00+02:00 – 2026-08-25T16:30:00+02:00

En observant bien la ville, on peut retrouver les traces de monuments disparus. C’est le cas de l’église Saint-Sauveur : il en reste encore un chapiteau, mais son décor sculpté a disparu !

Heureusement, plusieurs chapiteaux de cette église sont conservés au musée archéologique. En les observant, tu rencontreras d’étranges animaux et des créatures fantastiques !

Inspire-toi de ces sculptures pour réaliser un flip book, un petit livre animé, et fais se métamorphoser un animal réel en une créature sortie de ton imagination.

CIAP (Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine) rue sabatier, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Atelier 6-12 ans sur inscription _ En observant bien la ville, on peut retrouver les traces de monuments disparus. C’est le cas de l’église Saint-Sauveur : il en reste encore un chapiteau, mais…

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