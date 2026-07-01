Visite guidée de l’exposition temporaire « Pour l’éternité. Héritage de Cluny dans la Nièvre », Musée de la Faïence et des Beaux-Arts, Nevers
samedi 25 juillet 2026 · Musée de la Faïence et des Beaux-Arts · Nevers
Informations pratiques
Visite guidée de l’exposition temporaire « Pour l’éternité. Héritage de Cluny dans la Nièvre » Samedi 25 juillet, 16h30 Musée de la Faïence et des Beaux-Arts Nièvre
Tout public, dès 8 ans _ 10 / 5 € _ Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-25T16:30:00+02:00 – 2026-07-25T18:00:00+02:00
Fin : 2026-07-25T16:30:00+02:00 – 2026-07-25T18:00:00+02:00
Fondée en 910, la grande abbaye de Cluny a été à l’origine d’un véritable réseau de prieurés et de dépendances, s’étendant dans toute l’Europe occidentale. Entre le 10e et le 12e siècle, les établissements religieux clunisiens ont façonné la vie religieuse, politique, artistique et économique. Prenant appui sur le cas singulier de Nevers, qui compta trois prieurés clunisiens au 11e siècle (Saint-Etienne, Saint-Victor et Saint-Sauveur), l’exposition mettra en lumière les spécificités de l’ordre mais aussi les limites de son influence.
Musée de la Faïence et des Beaux-Arts 16 rue Saint-Genest, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
Fondée en 910, la grande abbaye de Cluny a été à l’origine d’un véritable réseau de prieurés et de dépendances, s’étendant dans toute l’Europe occidentale. Entre le 10e et le 12e siècle…
Ville de Nevers
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