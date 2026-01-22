Vulgaire ! Visite guidée de l’exposition temporaire au musée Musée de la Faïence et des Beaux-Arts Nevers

Vulgaire ! Visite guidée de l’exposition temporaire au musée

(Re)découvrez le peintre paysagiste Hector Hanoteau et le monde de l’art au XIXème siècle.

À travers ses œuvres et les critiques qu’elles ont suscitées, elle montre l’importance du Salon et du regard des journalistes sur la carrière des artistes.

Elle évoque aussi la circulation des œuvres entre Paris et la province, ainsi que le parcours d’autres artistes nivernais, pour mieux comprendre les goûts et les débats artistiques de l’époque.

Rendez vous le 19 février de 14h30 à 16h. .

Musée de la Faïence et des Beaux-Arts 16 Rue Saint-Genest Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 68 44 60 museedelafaience@ville-nevers.fr

