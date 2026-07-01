Sur les pas de Bernadette Soubirous, découvrir Nevers, Musée de la Faïence et des Beaux-Arts, Nevers

jeudi 23 juillet 2026 · Musée de la Faïence et des Beaux-Arts · Nevers

Informations pratiques

Sur les pas de Bernadette Soubirous, découvrir Nevers 23 juillet et 13 août Musée de la Faïence et des Beaux-Arts Nièvre

10€ / 5€ sur inscription _ Tout public, dès 8 ans _ Départ du Musée de la Faïence et des Beaux-Arts de Nevers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-23T16:30:00+02:00 – 2026-07-23T18:00:00+02:00

Fin : 2026-08-13T16:30:00+02:00 – 2026-08-13T18:00:00+02:00

Venue de Lourdes en quête de paix, Bernadette Soubirous a profondément marqué Nevers de son empreinte. Son histoire s’inscrit dans celle, plus vaste, des congrégations religieuses féminines et masculines qui ont façonné la ville. Aujourd’hui, nous vous ouvrons les portes d’un pan essentiel de l’histoire de Nevers.

Cette visite guidée ne comprend pas la visite du sanctuaire Sainte Bernadette. Si toutefois vous souhaitez visiter le sanctuaire contactez l’Espace Sainte Bernadette Soubirous au 03 86 71 99 50.

Musée de la Faïence et des Beaux-Arts 16 rue Saint-Genest, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Visite guidée de Nevers sur inscription _ Venue de Lourdes en quête de paix, Bernadette Soubirous a profondément marqué Nevers de son empreinte…

Ville de Nevers