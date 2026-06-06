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Ateliers artistiques thématiques L’Atelier de la Voisine L’Atelier de la Voisine Nevers

Ateliers artistiques thématiques L’Atelier de la Voisine L’Atelier de la Voisine Nevers lundi 6 juillet 2026.

Lieu : L'Atelier de la Voisine

Adresse : 33 Rue de Nièvre

Ville : 58000 Nevers

Département : Nièvre

Début : lundi 6 juillet 2026

Fin : lundi 6 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 22 22 22 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Nevers

Ateliers artistiques thématiques L’Atelier de la Voisine

L’Atelier de la Voisine 33 Rue de Nièvre Nevers Nièvre

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 14:00:00
fin : 2026-07-08 16:00:00

Date(s) :
2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09

C’est parti pour le programme des prochaines vacances !

En juillet
– Lundi 6 de 10h à 12h stickers et de 14h à 16h tableau chat
– Mardi 7 de 10h à 12h tickets à gratter
– Mercredi 8 de 10h à 12h aimant vase et de 14h à 16h carte cocktail
– Jeudi 9 de 10h à 12h maquette et de 14h à 16h cadre pot de fleur

▪️cours de dessin à l’année, enfants/ados/adultes du lundi au samedi
▪️ateliers thématiques à chaque vacances pour enfants/ados/adultes

Toutes les infos sur www.latelierdelavoisine.com 33 rue de Nièvre à Nevers 06.60.68.74.46
À partir de 6 ans, pour enfants, ados et adultes.
Tarif 22€.   .

L’Atelier de la Voisine 33 Rue de Nièvre Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 60 68 74 46  latelierdelavoisine@gmail.com

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English : Ateliers artistiques thématiques L’Atelier de la Voisine

L’événement Ateliers artistiques thématiques L’Atelier de la Voisine Nevers a été mis à jour le 2026-06-06 par OT Cap Grand Nevers

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