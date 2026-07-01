De bas en haut !, Musée de la Faïence et des Beaux-Arts, Nevers

Informations pratiques

De bas en haut ! 5 juillet – 30 août, les dimanches Musée de la Faïence et des Beaux-Arts Nièvre

Payant : 10€ / 5€ sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-05T16:30:00+02:00 – 2026-07-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-08-30T16:30:00+02:00 – 2026-08-30T18:00:00+02:00

Lors de cette visite guidée, vous découvrirez les trésors de l’un des joyaux du patrimoine de Nevers.

Accompagné d’un guide expert, explorez cette cathédrale unique en France, qui se distingue par ses deux choeurs, témoins de styles architecturaux distincts : le gothique et le roman. Admirez ses remarquables vitraux contemporains, véritables oeuvres d’art qui baignent l’édifice d’une lumière saisissante. Parcourez les chapelles, contemplez les sculptures délicates et plongez dans les récits passionnants qui ont façonné l’histoire de ce lieu de culte. La visite se conclut par une montée à la tour Bohier donnant un panorama époustouflant sur Nevers.

Musée de la Faïence et des Beaux-Arts 16 rue Saint-Genest, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Visite guidée de la Cathédrale Saint-Cyr et Sainte Julitte _ Attention, en cas de forte chaleur la montée à la Tour Bohier risque d’être annulée et sera remplacée par la visite du baptistère.

Ville de Nevers