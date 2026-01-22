Premier dimanche du mois Tout le monde au Musée Musée de la Faïence et des Beaux-Arts de Nevers Nevers

Premier dimanche du mois Tout le monde au Musée

Musée de la Faïence et des Beaux-Arts de Nevers 16 Rue Saint-Genest Nevers Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 14:00:00

fin : 2026-04-05 18:00:00

Date(s) :

2026-02-01 2026-03-01 2026-04-05 2026-05-03

Comme chaque premier dimanche du mois, l’accès à l’intégralité des collections du musée de la Faïence et des Beaux-Arts est gratuit pour tout le monde ! Dans l’ancienne abbaye Notre-Dame, la visite est d’abord une promenade architecturale, de la nef de l’ancienne église aux jardins du monastère. Cet écrin abrite les précieuses collections de faïences et de verres émaillés, deux spécialités qui ont fait la célébrité et la prospérité de Nevers à partir de la fin du 16e siècle. Les collections de Beaux-Arts offrent, quant à elles, un panorama de la création française, du 17e au 20e siècle. Un incontournable !

Chaque premier dimanche du mois, de 13h à 18h (de février à mars, et d’octobre à décembre) et de 10h à 13h/14h à 18h (octobre à décembre).

Entrée gratuite. Tous publics. .

Musée de la Faïence et des Beaux-Arts de Nevers 16 Rue Saint-Genest Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Premier dimanche du mois Tout le monde au Musée

L’événement Premier dimanche du mois Tout le monde au Musée Nevers a été mis à jour le 2026-01-22 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)