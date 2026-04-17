Tournée d’Alimentation Générale Culturelle ASEM Nevers
Tournée d’Alimentation Générale Culturelle ASEM Nevers jeudi 2 juillet 2026.
Nevers
Tournée d’Alimentation Générale Culturelle
ASEM 44B Rue de la Fosse aux Loups Nevers Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 10:00:00
fin : 2026-08-28 11:00:00
Date(s) :
2026-07-02
Tous les jeudis et vendredis du 2 juillet au 28 aout, guettez le Tut Tut emblématique du camion rouge et jaune qui sillonne le Département de la Nièvre avec sa promotion du jour . Il livre des musiciens, danseurs, comédiens, circassiens, poètes, artistes en tout genre…
Soyez à l’heure pour savourer pendant trente minutes une surprise différente chaque semaine! Accès libre et gratuit. Plus d’information sur les lieux et dates précises sur www.nievre.fr ; www.maisonculture.fr et facebook @alimentation.generale.culture..e .
ASEM 44B Rue de la Fosse aux Loups Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 60 67 17 sylvie.komakoff@nievre.fr
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English : Tournée d’Alimentation Générale Culturelle
L’événement Tournée d’Alimentation Générale Culturelle Nevers a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Cap Grand Nevers
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