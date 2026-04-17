Un été à Nevers Nevers
Un été à Nevers Nevers mercredi 1 juillet 2026.
Nevers
Un été à Nevers
Rue du Plateau de la Bonne Dame Nevers Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 09:00:00
fin : 2026-08-31 23:00:00
Date(s) :
2026-07-01
L’été est là, et avec lui l’envie de souffler, de profiter, de sortir. La Ville de Nevers a tout prévu pour que ces semaines estivales soient aussi riches que reposantes — pour les petits comme pour les grands, en famille ou entre amis.
Un Été à Nevers, c’est une invitation à prendre le temps le temps de respirer, de bouger, de flâner et de se cultiver. Un programme pour tous les goûts, toutes les générations, ouvert à toutes et à tous.
Respirez dans les jardins du musée de la Faïence et des Beaux-Arts, à l’ombre des parcs Roger-Salengro et Rosa-Bonheur, ou le long de la Loire sur le sentier du Ver-vert.
Bougez à Nevers Plage, lors du Tour de France, sur le skatepark, à vélo ou au port de la Jonction.
Flânez dans les ruelles du centre-ville, sur les places, dans les marchés, en canoë sur la Loire ou dans les recoins frais que Nevers sait si bien offrir.
Cultivez-vous au musée de la Faïence et des Beaux-Arts, et partez à la découverte du patrimoine de la ville avec les visites guidées.
Cet été encore, vous n’aurez pas le temps de vous ennuyer ! .
Rue du Plateau de la Bonne Dame Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 68 46 46
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English : Un été à Nevers
L’événement Un été à Nevers Nevers a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Cap Grand Nevers
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