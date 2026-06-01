Petites et grandes histoires du Palais, Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin, Nevers

Petites et grandes histoires du Palais Samedi 27 juin, 15h30 Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin Nièvre

Payant : 10€/5€ sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T15:30:00+02:00 – 2026-06-27T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T15:30:00+02:00 – 2026-06-27T17:00:00+02:00

Venez découvrir les histoires fascinantes qui ont jalonné son passé, les personnages illustres ou oubliés qui ont foulé ses parquets, ainsi que les transformations successives qui lui ont permis de traverser les siècles et de parvenir jusqu’à nous.

Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin 16 rue Saint Genest 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 (0)3 86 68 44 60 https://culture.nevers.fr/lieux-culturels/ [{« type »: « link », « value »: « https://culture.nevers.fr/ »}]

Que se cache-t-il derrière la belle façade du Palais Ducal ?

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