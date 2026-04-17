La Fête des étoiles 2026 Parc Roger Salengro , Kiosque à Musique Nevers

Nevers

La Fête des étoiles 2026

Parc Roger Salengro , Kiosque à Musique 10 Avenue du Général de Gaulle Nevers Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 20:00:00

fin : 2026-07-04 23:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Venez célébrer la fête des étoiles avec les associations Tanabata-Nevers-Japon et De Cartes et de Dés !

Sous un ciel étoilé, diverses animations ludiques vous sont proposées jeux de société, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de rôle, et partie géante de loups-garous, pour passer un moment de détente et de plaisir.

Des jeux tout public, que vous soyez novice ou expert, enfant ou adultes. Il y en aura pour tous les goûts. Nous sommes là pour vous expliquer les règles des jeux et vous accompagner dans vos parties.

Buvette (bières japonaises jus de fruits thé glacé japonais) Musique décoration féérique (lanterne et lampions).

Célébrez Tanabata et écrivez vos voeux tanzaku sur des bandes de papier colorées à suspendre à des arbres fabriqués à partir de branches de bambous.

Enfin, émerveillez vous et tentez d’apercevoir quelques étoiles filantes !

Tanabata, également connu sous le nom de fête des étoiles , est une célébration japonaise qui se déroule le septième jour du septième mois. Selon le folklore japonais, il s’agit du seul jour de l’année où les deux étoiles Altaïr et Véga peuvent se rencontrer. À cette époque de l’année, la tradition veut que l’on écrive ses vœux Tanabata (appelés tanzaku) sur des bandes de papier colorées à suspendre à des arbres Tanabata fabriqués à partir de branches de bambou. Les locaux décorent aussi leurs maisons et les espaces publics. Tanabata est l’un des cinq festivals traditionnels du Japon, connus sous le nom de gosekku, et implique des concours de décoration, ainsi que des défilés et une gamme d’activités festives. L’atmosphère est fantastique !

Public · Tout Public (dès 6 ans)

Date · samedi 4 juillet 2026 Durée 3h Horaire 20h-23h

Places · 40 places · gratuit pour tous

Lieu Kiosque à Musique parc Roger Salengro, Nevers

Organisé Par De Cartes et de Dés conjointement avec l’association Tanabata Nevers-Japon & en partenariat avec la Ville de Nevers .

Parc Roger Salengro , Kiosque à Musique 10 Avenue du Général de Gaulle Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 40 66 61 28 decartesetdedes@gmail.com

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English : La Fête des étoiles 2026

L’événement La Fête des étoiles 2026 Nevers a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Cap Grand Nevers