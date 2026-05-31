De bas en haut !, Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin, Nevers

De bas en haut ! Dimanche 28 juin, 15h30 Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin Nièvre

Payant : 10€/5€ sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T15:30:00+02:00 – 2026-06-28T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T15:30:00+02:00 – 2026-06-28T17:00:00+02:00

Lors de cette visite guidée, vous découvrirez les trésors de l’un des joyaux du patrimoine de Nevers. Accompagné d’un guide expert, explorez cette cathédrale unique en France, qui se distingue par ses deux choeurs, témoins de styles architecturaux distiincts : le gothique et le roman. Admirez ses remarquables vitraux contemporains, véritables oeuvres d’art qui baignent l’édifice d’une lumière saisissante. Parcourez les chapelles, contemplez les sculptures délicates et plongez dans les récits passionnants qui ont façonné l’histoire de ce lieu de culte. La visite se conclu par une montée à la tour Bohier donnant un panorama époustouflant sur Nevers.

Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin 16 rue Saint Genest 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 (0)3 86 68 44 60 https://culture.nevers.fr/lieux-culturels/

Visite guidée de la cathédrale Saint-Cyr et Sainte-Julitte

@Ville de Nevers