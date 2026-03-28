Les Zaccros d’ma rue Centre ville Nevers

Les Zaccros d’ma rue

Centre ville 1 Place de l’Hôtel de Ville Nevers Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-29 09:30:00

fin : 2026-07-05 22:00:00

Date(s) :

2026-06-29

La 26ᵉ édition du festival Les Zaccros d’ma Rue approche à grands pas et promet, une fois encore, de transformer la ville de Nevers et son agglomération en une immense scène à ciel ouvert. Rendez-vous du lundi 29 juin au dimanche 5 juillet 2026 pour une semaine entièrement dédiée à la créativité, à la rencontre et à la découverte artistique.

Durant ces sept jours de festivités, les arts de la rue investiront les places, les parcs, les quartiers et les lieux emblématiques de la ville. Théâtre, danse, cirque, musique, performances visuelles… une multitude de disciplines viendront rythmer le quotidien des habitants et des visiteurs, dans une ambiance conviviale et festive.

Fidèle à son esprit d’ouverture, le festival propose une programmation entièrement gratuite, accessible à toutes et à tous, petits et grands. Les Zaccros d’ma Rue, c’est aussi une invitation à la surprise au détour d’une rue, laissez-vous emporter par des spectacles inattendus, des univers décalés et des artistes venus de tous horizons.

Plus qu’un simple festival, c’est un véritable moment de partage et de vivre-ensemble, où la ville devient un terrain de jeu artistique et un lieu de rencontres entre les publics et les créateurs.

Notez dès maintenant les dates dans vos agendas et restez connectés pour découvrir la programmation complète, bientôt disponible sur le site internet et les réseaux sociaux du festival.

Le compte à rebours est lancé… et toute l’équipe a déjà hâte de vous retrouver pour cette nouvelle édition haute en couleurs ! .

Centre ville 1 Place de l’Hôtel de Ville Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 61 17 80 actionculturelle.communication@zaccros.org

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English : Les Zaccros d’ma rue

L’événement Les Zaccros d’ma rue Nevers a été mis à jour le 2026-03-28 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)