Braderie Rue François Mitterrand Nevers

Nevers

Braderie

Rue François Mitterrand Centre ville Nevers Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 09:00:00

fin : 2026-07-05 19:00:00

Date(s) :

2026-07-05

La grande braderie revient dans votre ville dimanche 5 juillet toute la journée de 9h à 19h !

Rendez-vous dans les rues commerçantes.

A vos emplettes !

Animations toute la journée en centre ville ! .

Rue François Mitterrand Centre ville Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

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English : Braderie

L’événement Braderie Nevers a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Cap Grand Nevers