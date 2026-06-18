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Braderie Rue François Mitterrand Nevers

Braderie Rue François Mitterrand Nevers dimanche 5 juillet 2026.

Lieu : Rue François Mitterrand

Adresse : Centre ville

Ville : 58000 Nevers

Département : Nièvre

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Nevers

Braderie

Rue François Mitterrand Centre ville Nevers Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 09:00:00
fin : 2026-07-05 19:00:00

Date(s) :
2026-07-05

La grande braderie revient dans votre ville dimanche 5 juillet toute la journée de 9h à 19h !
Rendez-vous dans les rues commerçantes.
A vos emplettes !
Animations toute la journée en centre ville !   .

Rue François Mitterrand Centre ville Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Braderie

L’événement Braderie Nevers a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Cap Grand Nevers

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