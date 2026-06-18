Braderie Rue François Mitterrand Nevers
Braderie Rue François Mitterrand Nevers dimanche 5 juillet 2026.
Nevers
Braderie
Rue François Mitterrand Centre ville Nevers Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 09:00:00
fin : 2026-07-05 19:00:00
Date(s) :
2026-07-05
La grande braderie revient dans votre ville dimanche 5 juillet toute la journée de 9h à 19h !
Rendez-vous dans les rues commerçantes.
A vos emplettes !
Animations toute la journée en centre ville ! .
Rue François Mitterrand Centre ville Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
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English : Braderie
L’événement Braderie Nevers a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Cap Grand Nevers
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