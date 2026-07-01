À chacun son blason !, Musée de la Faïence et des Beaux-Arts, Nevers

lundi 6 juillet 2026 · Musée de la Faïence et des Beaux-Arts · Nevers

Informations pratiques

À chacun son blason ! 6 juillet et 17 août Musée de la Faïence et des Beaux-Arts Nièvre

5 € sur inscription _ Atelier 6-12 ans _ Enfants uniquement sous la responsabilité de l’animatrice

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-06T14:30:00+02:00 – 2026-07-06T16:30:00+02:00

Fin : 2026-08-17T14:30:00+02:00 – 2026-08-17T16:30:00+02:00

Au Moyen Âge, chaque famille ou chevalier possède un symbole qui le représente : ce sont les armoiries.

Invente les tiennes en t’inspirant des monstres et des créatures fantastiques découverts dans l’exposition temporaire.

Ajoutes-y aussi quelques fleurs et trésors du jardin pour créer un blason unique et imaginaire.

Musée de la Faïence et des Beaux-Arts 16 rue Saint-Genest, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://culture.nevers.fr/agenda/ »}]

Atelier 6-12 ans sur inscription _ Au Moyen Âge, chaque famille ou chevalier possède un symbole qui le représente : ce sont les armoiries. Invente les tiennes en t’inspirant des monstres…

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