À chacun son blason !, Musée de la Faïence et des Beaux-Arts, Nevers
lundi 6 juillet 2026 · Musée de la Faïence et des Beaux-Arts · Nevers
Informations pratiques
À chacun son blason ! 6 juillet et 17 août Musée de la Faïence et des Beaux-Arts Nièvre
5 € sur inscription _ Atelier 6-12 ans _ Enfants uniquement sous la responsabilité de l’animatrice
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-06T14:30:00+02:00 – 2026-07-06T16:30:00+02:00
Fin : 2026-08-17T14:30:00+02:00 – 2026-08-17T16:30:00+02:00
Au Moyen Âge, chaque famille ou chevalier possède un symbole qui le représente : ce sont les armoiries.
Invente les tiennes en t’inspirant des monstres et des créatures fantastiques découverts dans l’exposition temporaire.
Ajoutes-y aussi quelques fleurs et trésors du jardin pour créer un blason unique et imaginaire.
Musée de la Faïence et des Beaux-Arts 16 rue Saint-Genest, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://culture.nevers.fr/agenda/ »}]
Atelier 6-12 ans sur inscription _ Au Moyen Âge, chaque famille ou chevalier possède un symbole qui le représente : ce sont les armoiries. Invente les tiennes en t’inspirant des monstres…
Ville de Nevers
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