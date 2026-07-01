Palais en papier, CIAP (Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine), Nevers

Informations pratiques

Palais en papier Mardi 7 juillet, 14h30 CIAP (Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine) Nièvre

5 € sur inscription (règlement sur place par chèque ou espèces uniquement) _ Atelier 6-12 ans _ Enfants uniquement, sous la responsabilité de l’animatrice

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-07T14:30:00+02:00 – 2026-07-07T16:30:00+02:00

Fin : 2026-07-07T14:30:00+02:00 – 2026-07-07T16:30:00+02:00

Pars à la découverte des monuments emblématiques de Nevers en les retrouvant sur une carte ! Observe bien les indices pour les placer au bon endroit et devenir un véritable expert du patrimoine. Au fil du jeu, découvre l’histoire et les trésors de la ville. Puis laisse parler ta créativité en imaginant et décorant ton propre Palais ducal.

CIAP (Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine) rue sabatier, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://culture.nevers.fr/agenda/ »}]

Atelier au Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine, rue Sabatier, 58000 Nevers _ 6-12 ans sur inscription _ Pars à la découverte des monuments emblématiques de Nevers…

Ville de Nevers