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Palais en papier, CIAP (Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine), Nevers

mardi 7 juillet 2026 · CIAP (Centre d'interprétation de l'Architecture et du Patrimoine) · Nevers

Palais en papier, CIAP (Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine), Nevers

Informations pratiques

Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mardi 7 juillet 2026
Lieu
CIAP (Centre d'interprétation de l'Architecture et du Patrimoine)
Adresse
rue sabatier, 58000 Nevers
Ville
58000 Nevers
Département
Nièvre
Tarif
5 € sur inscription (règlement sur place par chèque ou espèces uniquement) _ Atelier 6-12 ans _ Enfants uniquement, sous la responsabilité de l'animatrice

Palais en papier Mardi 7 juillet, 14h30 CIAP (Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine) Nièvre

5 € sur inscription (règlement sur place par chèque ou espèces uniquement) _ Atelier 6-12 ans _ Enfants uniquement, sous la responsabilité de l’animatrice

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-07T14:30:00+02:00 – 2026-07-07T16:30:00+02:00
Fin : 2026-07-07T14:30:00+02:00 – 2026-07-07T16:30:00+02:00

Pars à la découverte des monuments emblématiques de Nevers en les retrouvant sur une carte ! Observe bien les indices pour les placer au bon endroit et devenir un véritable expert du patrimoine. Au fil du jeu, découvre l’histoire et les trésors de la ville. Puis laisse parler ta créativité en imaginant et décorant ton propre Palais ducal.

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Atelier au Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine, rue Sabatier, 58000 Nevers _ 6-12 ans sur inscription _ Pars à la découverte des monuments emblématiques de Nevers…

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