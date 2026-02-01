Animation Concerts Nevers Plage Rue du Plateau de la Bonne Dame Nevers

Informations pratiques

Nevers

Animation Concerts Nevers Plage

Rue du Plateau de la Bonne Dame Plateau de la Bonne Dame Nevers Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 19:00:00

fin : 2026-08-07 22:30:00

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-02 2026-07-03 2026-07-04 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23

TIC TAC, TIC TAC… Nevers Plage ouvre ses portes le 1er juillet jusqu’au 31 août, préparez-vous à partager de beaux moments dans une ambiance conviviale, festive et chaleureuse !

En juillet

– Mercredi 1er Soirée d’ouverture avec Katanax Regnault à 19h pour lancer la saison !

– Jeudi 2 Soirée Disco avec Cissou DJ set à 19h

– Vendredi 3 Concert de Tennessee (Tribute Johnny Halliday) à 20h

– Samedi 4 Concert Trinita à 20h

– Mardi 7 Scène ouverte avec inscription sur place à 19h

– Mercredi 8 Concert avec Vincent Cournède (variétés internationales) à 20h

– Jeudi 9 Soirée génération 90/2000 avec DJ Mast à 19h

– Vendredi 10 Concert avec Affoubertis (rock, celtic et festif) à 20h

– Samedi 11 Soirées années 80avec Nathan en Dj set à 19h

– Dimanche 12 Concert de Ca va l’faire (variétés) à 17h

– Lundi 13 Concert de Trigones Plus (rock français) à 20h

– Mardi 14 Apéro DJ set à 19h

– Mercredi 15 Concert de Globines Band Experience à 20h

– Jeudi 16 Cultissime années 2000/2010 avec Cissou DJ set à 19h

– Vendredi 17 Concert avec Désinvolte (rock français) à 20h

– Samedi 18 Concert avec Amalgame (rock) à 19h

– Dimanche 19 Salsa avec Mil Y Un Pasos à 15h et Gael en DJ set à 19h

– Mardi 21 Scène ouverte avec inscription sur place à 19h

– Mercredi 22 Concert Betty Boobs (rock américain) à 20h

– Jeudi 23 House à la plage (Grym DJ set) à 19h

– Vendredi 24 Soirée blanche avec Cissou DJ set à 19h

– Samedi 25 Concert avec Big Charly (Soul rock américain) à 20h

– Mardi 28 Soirée blind test plage avec Buzztime à 19h

– Mercredi 29 Soirée généraliste avec Dj Remed à 19h

– Jeudi 30 Concert avec The Farows (pop rock) à 20h

– Vendredi 31 LRC (dj set) à 19h

En Août

– Samedi 1er Concert avec Confidentiel (Tribute Goldman) à 20h

– Dimanche 2 Concert Lithium (variétés internationales) à 17h

– Mardi 4 Scène ouverte avec inscription sur place à 19h

– Mercredi 5 Concert avec Nash (sur réservation) à 20h

– Jeudi 6 Concert avec Les Pères fouettard (musiques françaises et festives) à 20h

– Vendredi 7 Sax’ à la plage avec Saxophoniste Le Rat à 19h

– Samedi 8 Concert les Pady à 20h

– Dimanche 9 Soirée généraliste avec DJ Gaël

– Mardi 11 Scène ouverte avec inscription sur place à 19h

– Mercredi 12 Boum ado party (soirée dj pour les 12 à 18 ans) à 17h

– Jeudi 13 Soirée latino avec DJ Nathan à 19h

– Vendredi 14 Concert avec Spys (rock) à 20h

– Samedi 15 Concert avec Tribute Nirvana à 20h

– Dimanche 16 Concert avec Hina (variétés pop rock acoustic) à 17h

– Mardi 18 Scène ouverte avec inscription sur place à 19h

– Mercredi 19 Soirée généraliste avec DJ Remed à 19h

– Jeudi 20 Soirée blanche avec Cissou DJ set à 19h

– Vendredi 21 Concert avec Kinda Pepper (pop rock) à 20h

– Samedi 22 Concert Rusty Sound rock années 90 à 2000) à 20h

Dimanche 23 Salsa Mil y un pasos à 15h

– Mardi 25 soirée blind test plage avec Buzztime à 19h

– Mercredi 26 Soirée disco avec Cissou DJ set à 19h

Jeudi 27 Concert avec On remet ça (pop rock) à 20h

– Vendredi 28 Katanax dj set à 19h

– Samedi 29 Concert avec les Confits Nés (pop rock) à 20h30

– Dimanche 30 La déconade

– Lundi 21 Closing à 19h

Pour vous restaurer sur place, il est conseillé de réserver votre table au 06 30 06 61 49.

Venez profiter de l’ambiance unique de Nevers Plage, partager un verre, danser, chanter et passer de beaux moments en famille ou entre amis ! .

Rue du Plateau de la Bonne Dame Plateau de la Bonne Dame Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 06 61 49 bbc58.direction@gmail.com

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English : Animation Concerts Nevers Plage

L’événement Animation Concerts Nevers Plage Nevers a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Cap Grand Nevers